Klinket til i Kollen

Bjørkli klinket til med god skyting og et bra langrenn og endte som nummer åtte i den fyldige 14-årsklassen. Det var derfor en godt fornøyd altaværing som pakket sammen utstyret i Holmenkollen.

Traff på ni av ti skudd

Åttendeklassingen la ikke skjul på at det var deilig å revansjere seg etter en sprint som var langt under pari. Det ble hele seks bom og like mange strafferunder. Bjørkli så ikke for seg at det skulle være mulig å avansere nesten 60 plasser på resultatlista dagen etter.

– Jeg hadde som målsetting at jeg skulle klare å skyte åtte treff eller mer da jeg kom til Oslo for å delta i Kvalfoss-sprinten. Det var jeg ikke i nærheten av på den korteste distansen ettersom over halvparten av skuddene havnet utenfor blinken. Jeg var heldigvis mye stødigere på avtrekkeren dagen etter, sa Jonas etter at han hadde prikket inn ni av ti skudd. Han hadde til tross for god skyting og et bra langrenn ikke sett for seg at det skulle bli topp ti-plassering.

Skiskyting fenger

– Det er veldig motiverende å få et resultat som dette. Jeg fikk på søndag en bekreftelse på at det ikke er så langt opp til de beste når jeg får det til, sa Jonas som var en av finnmarkingene som var i aksjon i de harde Kollen-løypene.

Han er av det allsidige slaget og driver både med skiskyting, langrenn, fotball og orientering. På spørsmål om hva som fenger mest svarer Bjørkli at det er de to vinteridrettene han bruker mest energi på og har mest lyst til å bli god i.