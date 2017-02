Begeistret publikum

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde!

Det var god stemning både på og utenfor banen da BUL-spillerne var i aksjon under Altaturneringa. A-sporten fulgte oppgjørene mot Alta IFs jentelag i Gnisten lørdag kveld, og det var lite å utsette på innsatsen og idrettsgleden. Og med tilnærmet fulle tribuner ble det en svært hyggelig turneringsopplevelse.

– Det var veldig moro å se lagene spille sine aller første håndballkamper. Vi har bare trent i fire måneder, og det har først og fremst blitt jobbet med basisferdighetene. Så vi var veldig spente på hvordan det ville gå i kamp. Det gikk heldigvis over all forventning, sier Lisa Marie Røst Gudmestad, som har hovedansvaret for klubbens HU-lag sammen med Åse Godvik Lampe og Lotte Handnes Bellika.

Fantastisk stemning

I kampene mot Alta IF var spillerne blitt skikkelig varme i trøya. De startet nemlig turneringen med en internkamp fredag før Honningsvågs G15-lag sto på motsatt banehalvdel lørdag ettermiddag.

– Vi ønsker å rette en stor takk til Honningsvåg og Alta IF som stilte sporty opp som motstandere. Det var utrolig gøy å følge kampene fra sidelinja, og den idrettsgleden de viste viste utpå banen smittet over på alle. Jeg synes alle viste stor fremgang fra første til siste kamp, og det er selvfølgelig ekstra gledelig for oss som har jobbet så tett på disse spillerne, forteller Røst Gudmestad, som synes det var kjempeartig at publikum lot seg rive med.

– Det var fantastisk god stemning, og oppmerksomheten satte spillerne stor pris på. Vi vant alle kampene, alle fikk skutt på mål og alle scoret. Det er en herlig gjeng, og jeg synes det er så moro at de fikk oppleve hvordan det er å være en del av en idrettsfest som Altaturneringen.

Reiser til Tromsø

Det kunne kanskje blitt kjedelig å gå tilbake til treningshverdagen etter en slik kjempehelg. Men nå har spillerne fått en ny utfordring å se frem til.

– Jeg har snakket med Region Nord, og de har bekreftet at det blir en HU-turnering i Tromsø i forbindelse med regionmesterskapet 21. - 23. april. Vi deltar der med to lag. Her skal vi i hvert fall møte Bravos HU-lag. Vi håper også at Harstad, som er den tredje klubben i Nord-Norge som har dette tilbudet, kommer med lag. Det blir artig å spille kamper der alle lag og spillere har like forutsetninger. Det er en fin gulrot å ha når vi starter opp treningen igjen. Det er bare å begynne å glede seg, smiler Røst Gudmedstad, som takker hele støtteapparatet for den innsatsen de har lagt ned - både i helga og på treningene siden oppstarten for fire måneder siden.

Foruten de tre hovedansvarlige har Sofie Elvedal Jensen, Guro Krempig, Guro Elde, Trygve Ernstsen, Håkon Danielsen og Lisa Strand Åsheim vært med på laget.