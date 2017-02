– Jeg er mektig imponert over det Alta IF har fått til. Altaturneringen er en fantastisk begivenhet for den aldersbestemte håndballen i Nord-Norge, og det er moro at så mange klubber stiller med lag. Å arrangere en turnering for 2500 unge spillere er svært krevende, men Alta IF får det til. Det fortjener de all mulig skryt for, kommenterer Øyvind Togstad, som er styreleder i NHF Region Nord.

Mange ulike gjøremål

Han hadde med seg alle de øvrige styremedlemmene til Alta, og delegasjonen fra håndballforbundet hadde nok å henge fingrene i de tre dagene turneringen varte.

– Vi fikk gjennomført styremøter både fredag og lørdag. Vi fikk også tid til å besøke de ulike arenaene og suge til oss massevis av herlige turneringsinntrykk. Selv var jeg med og delte ut premier til 12-åringene som spilte finaler på søndag, forteller Togstad, som sist men ikke minst fikk gjort unna et møte med ti av håndballklubbene i Finnmark.

– Vi fikk snakket ut om de utfordringene som er der, blant annet problemene vi har hatt med terminlistene. Vi er alle enige om at vi må få dem klare tidligere enn tilfellet var denne sesongen. Dårlig vær har ført til mange utsatte kamper i år, og det må vi også løse. Kanskje må vi starte sesongen tidligere, i hvert fall for de yngste. Det var uansett et nyttig møte, og jeg liker den iveren og positiviteten som hersker i klubbene. Alle ønsker å finne gode løsninger, og det skal vi klare, fastslår han.