Storeslem for Alta IF

I årets Altaturnering i håndball er det to 12-årsklasser - en for de som er 11 år og en for de som er 12 år gammel. I klassen for 11-åringene møttes Alta IF 1 og Alta IF 3, og det var førstelaget som stakk av med seieren. Begge lagene jublet for gull, sølv og en fantastisk morsom finalekamp.