Seier i siste kamp

Altaturneringen 2017 ble avsluttet med finale i gutter 18-årsklassen, og det var arrangørklubben Alta IF og BUL som kjempet om gullet. Det var spennende til tider, men Alta IF-guttene så ut til å ha bra kontroll. Mot slutten trygget de seieren med et par nettkjenninger signert A-lagsspiller Ole Kristian Lillemoen. Kampen endte med 12-7-seier til Alta IF. Honningsvåg Turn kapret bronse.