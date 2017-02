Neppe med til VM

Det gjenstår fortsatt to verdenscuprenn i Sapporo før den norske VM-troppen i kombinert blir offentliggjort, men det er lite som tyder på at Håvard Klemetsen kommer med til Lahti. Veteranen fra Kautokeino har hatt en tung sesong, og måtte klinke til med et par meget gode renn i Asia for å overbevise landslagsledelsen om at han har noe i det kommende verdensmesterskapet å gjøre.

Lørdag endte han på 19. plass etter å ha vært nummer 13 i hoppbakken. Søndag gikk det litt bedre, men utgangspunktet foran langrennet var heller ikke denne gangen godt nok til å blande seg inn i tetkampen. Som på lørdag startet han ut som nummer 13 - ett minutt og 49 sekunder etter hoppvinner Mario Seidl fra Østerrike. Klemetsen tapte to plasseringer i sporet og endte på 15. plass.

Tyske Johannes Rydzek spurtslo sin landsmann Eric Frenzel og kapret sin åttende individuelle verdenscuptriumf i vinter. Seieren gjør at tyskeren stiller i Lahti-VM i gul ledertrøye.

Jan Schmid var beste nordmann på tiendeplass. Han startet ut som nummer syv etter et hopp på 130 meter tidligere på dagen.