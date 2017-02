Gråt av glede

Honningsvåg og BUL møttes i G15-finalen i Altaturneringa, og det ble en fartsfylt og underholdende kamp. Kun ett mål skilte da tiden var ute. BUL presset på for utlikning, men Honningsvåg klarte å ro i land seieren - til stor glede for spillerne, trenerteamet og ikke minst de mange publikummerne i rødt. Honningsvåg vant oppgjøret 8-7 og sørget for klubbens eneste triumf i Altaturneringen 2017.