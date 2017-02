Endelig lyktes THK

Tromsø Håndballklubb har gjort det meget skarpt i årets Altaturnering, men i de yngre klassene måtte de se seg slått i finalene. Det endret seg i jenter 14-årsklassen. Her møtte THK IL Frea, og jentene fra Ishavsbyen vant komfortabelt 8-4 i finalen.

I G14-finalen var Tromsø Håndballklubb nok en gang representert, men her ble BUL for sterke for guttene fra Tromsø. Bossekopingene var det førende laget gjennom hele finalen og vant til slutt 9-6. BUL sikret også bronse i denne klassen.