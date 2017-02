BUL imponerte stort

BUL og Skjervøy møttes i finalen i klasse J13, og det var bossekopingene som kunne juble for gull. Det ble ingen målrik finalekamp, men spenningen var til å ta og føle på. BUL var det beste laget og vant 5-3 over jentene fra Skjervøy.

Også i gutteklassen hadde BUL et lag i finalen. Tromsø Håndballklubb var det andre laget som hadde sikret finalebillett, og publikum fikk oppleve et oppgjør som levde til siste sekund. BUL ledet med tre mål og så ut til å ha det hele under kontroll, men THK kom sterkt tilbake og sørget for spenning helt inn. Bossekopingene holdt imildertid hodet kaldt og sikret gullet i G13-klassen. BUL tok også bronse.

Redaktøren anbefaler