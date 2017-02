– Ikke ta bilde før resten av laget kommer

Jan Skorpen var klar for lagbilde da de første BUL-jentene kom for lagfotografering, men fikk klar beskjed om å vente til alle spillerne var på plass. Her er det en for alle og alle for en.

Kort og lagbilde

Mediehuset har en stor tropp på plass under turneringa, akkurat som under Altaturneringa i fotball i august. Det bobler av aktivitet på standen og lag fra fjern og nær vil gjerne ha både lagbilde og fotballkort. Mange kom innom for en prat på standen i Finnmarkshallen, som sammen med kafeen blir selve hjertet i håndballfesten.

– Det er veldig mange som vil ha håndballkort. I år blir lagbildene lagt ut på altaposten.no for nedlasting, så det blir mye aktivitet og god stemning rundt dette, sier markedssjef Yngve Reginiussen. Det blir lange dager for de ansatte, men ingen klager. Kontakten med en ny generasjon er viktig for mediehuset.

– Vi kommer i nærkontakt med både spillere, trenere, foreldre og ledere. Alle arbeidsdager skulle vært som disse, mener Reginiussen.

Direkte radio og stream

Det viktigste er likevel håndballen. Her følger mediehuset arrangementet svært tett med direkte radio og streaming av kamper på direkten. I dag søndag blir det ekstra spennende. Klokken 10 starter radioen opp, før det ett kvarter senere er liv i streamen. Klokken 10.30 går mediehuset igang med finalene, anført av snakkemitraljøsen Frank Halvorsen og ekspertkommentator Eirik Engelsen. Trafikken på mediehusets plattformer er stor og topper statistikken med lyttere og nettbrukere fra alle kanter av landet og til og med fra utlandet.

Den humørfylte duoen Martin Hovden og Stian Sætermo har styrt radiosendingene lørdag og følger opp med intervjuer fra indre bane under finalen. Unge og dyktige samarbeidspartnere står for selve filmingen. I sum når turneringen ut til svært mange interesserte og synliggjør det flotte idrettsfesten.