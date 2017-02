Nummer syv i NM

Lørdag var det 30 kilometer skiathlon i norgesmesterskapet på Lygna. Dette var den eneste NM-øvelsen Finn Hågen Krogh stilte til start i, men tverrelvdalingen maktet ikke å utfordre de aller beste. Han var drøyt 24 sekunder bak tetpulja da klassisketappen var over, og den luka klarte Krogh aldri å tette. Han endte til slutt på syvendeplass.

Ikke overraskende var det Martin Johnsrud Sundby som sikret NM-gullet. Sølvet gikk til Niklas Dyrhaug, mens Didrik Tønseth tok bronsen. De to trønderne var 7,8 og 8,6 sekunder bak vinneren. Sjur Røthe fulgte på fjerdeplass, også han under ti sekunder bak. Finn Hågen Krogh var et drøyt minutt bak Johnsrud Sundby i mål.

Tidligere på dagen kapret Martin Bjørgen NM-tittelen i dameklassen på 15 kilometer skiathlon. Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng tok de øvrige pallplassene. Alta-jenta Henriette Heitmann Mikkelsen ble nummer 18. Hun var fire minutter og 47 sekunder bak Bjørgen i mål. 51 løpere stilte til start i dameklassen.