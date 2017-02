Emilie på 15. plass

Altajenta nådde ikke helt opp under prøve-OL i lørdagens fellesstart med skibytte i Pyeongchang, men fikk verdenscuppoeng med sin 15.plass.

De beste løperne deltar ikke, heller ikke de suverene norske toppløperne som er i NM. Anna Svendsen ble best av de norske jentene på skiathlonen. 26-åringen kjempet en stund om en plass på pallen, men i skøytedelen falt hun bakover. Tromsø-løperen gikk til slutt inn til en sjuendeplass. Det skilte 1.35,8 minutter opp til Kowalczyk.

Silje Øyre Slind var nest best av de norske med sin niendeplass på 15-kilometeren. Deretter fulgte Emilie Kristoffersen som nummer 15.

Den polske veteranen Justyna Kowalczyk stakk tidlig og så seg aldri tilbake på lørdagens fellesstart med skibytte under prøve-OL i sørkoreanske Pyeongchang. Det var hennes første verdenscupseier på over tre år. Kowalczyk har vært et stykke bak verdenseliten de siste sesongene, men mot de nest beste var hun i en klasse for seg.