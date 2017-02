Samlingspunkt for håndballforbundet

Bare tre nordnorske klubber får lov til å arrangere turnering midt i sesongen. Alta IF er en av de utvalgte.

Som den største håndballturneringen i Nord-Norge har håndballforbundet region nord bestemt at Altaturneringen skal få lov til å fortsette som før. Også Nyttårsturneringen i Tromsø og Sparebank 1-cup i Harstad kan arrangeres i samme tidsrom som det spilles seriekamper. Andre turneringer må flyttes, deriblant BULs årlige håndballturnering på senhøsten.

– Vi har hatt en fantastisk fin økning i antall lag i Nord-Norge. Nå er det 40 prosent flere håndballspillere her i nord enn det var for to år siden, og det er veldig gledelig. Men det skaper også noen utfordringer. Mangel på spilleflater, store avstander og mye dårlig vær vinterstid gjør at vi må bruke de helgene vi har til rådighet til å spille seriekamper. Så nå er det kun disse tre aktørene som får fortsette som tidligere. Andre turneringer må enten arrangeres før eller etter seriespillet, forteller Eirik Engelsen, som er klubbrådgiver for håndballforbundet region nord.

Utdanner observatører

Han skal selv til Nordlysbyen for å følge Altaturneringa på nært hold. Og han er ikke den eneste.

– Vi er rundt 12 stykker fra Norges håndballforbund som skal tilbringe helga i Alta. Denne turneringen er et viktig samlingspunkt for oss. Her får vi muligheten til å treffe representanter fra mange av håndballklubbene i Nord-Norge, og vi skal også gjøre unna neste fase i dommerutviklingskurset vi startet på for et år siden. Det er faktisk det første toer-kurset i hele Norge på dette området, sier Engelsen.

For region nord er det ikke bare viktig å rekruttere nye dommere. De ønsker også å utdanne folk som kan følge opp de dommerne man har.

– Det blir en dommersamling i forbindelse med Altaturneringen, men det viktigste vi gjør denne helga er å bruke vår kompetanse på folk som observerer og tar vare på dommerne. Det er mer en observatørutdannelse enn noe annet. Som de fleste andre lagidretter sliter vi med mangel på kampledere. Da er det ekstra viktig å ta vare på de vi har, fastslår den tidligere Alta IF-spilleren.

Festhelg

Som så mange andre lar han seg imponere av det gamleklubben får til hvert eneste år.

– Altaturneringen er en håndballfest av ypperste merke, og det er moro at de igjen har satt ny rekord i antall påmeldte lag. Alta IF gjennomfører turneringen på en svært profesjonell måte år etter år. Jeg gleder meg til å følge kampene fra sidelinjen. Det blir garantert nok en kjempeflott opplevelse, sier Engelsen, som for øvrig har blitt hentet inn som ekspertkommentator for Mediehuset Altapostens finalesendinger på søndag.

Alle finalene sendes direkte på altaposten.no fra klokken 10.30.