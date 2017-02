Krogh dropper høydeopphold

Mens blant andre Petter Northug og Marit Bjørgen drar på høydesamling de neste dagene velger Finn Hågen Krogh og størsteparten av VM-troppen å ha precamp på Sjusjøen. Dette er første gang på flere tiår at landslaget dropper høydeopphold i forkant av et mesterskap.

– Tidligere har stort sett alle reist på høydeopphold i forkant av mesterskap, men i år blir har vi et litt mer individuelt tilpasset opplegg. Jeg har vært mye i høyden de siste årene, men har egentlig aldri kjent noe effekt av det. Lavlandet passer meg bedre, sier Krogh og legger raskt til:

– Men om VM ble arrangert i høyden ville saken vært annerledes. Nå som vi skal til Lahti føler jeg meg tryggere når jeg kan lade opp her hjemme i Norge.

Satser på spurten

Fredagens NM-sprint sto han over for å være best mulig rustet til morgendagens tremil med skibytte.

–Å gå en sprint er noe av det verste man kan gjøre om man ønsker å prestere dagen etter. Jeg føler jeg ligger godt an til å få gå tremila i VM, men jeg har lyst til å gå et godt renn og samtidig spikre plassen. Det er årsaken til at jeg valgte å droppe NM-sprinten.

– Har du med andre ord fått bekreftet at du er en av de fire, som sammen med regjerende mester Petter Northug, skal gå VM-sprinten?

– Ingen kommentar. Men det ligger vel litt i kortene hvem som blir tatt ut.

Martin Johnsrud Sundby er, hvert fall offisielt, den eneste som er garantert startpass på tremila i VM. Hvilke tre andre nordmennene som skal fylle den norske kvoten blir trolig offentliggjort i etterkant av morgensdagens renn. Tverrelvdalen-løperen har ingen planer om å prege løpet i en tidlig fase.

– Jeg regner med at det blir et hardkjør og min tanke er å dra nytte av å ligge bak i feltet og vente til spurten.

Han ankom Lygna i går kveld og planen var å bruke dagen i dag til å gjøre seg kjent med løypa.

– Jeg har prøvd å søke løypeprofilen på nett, men man blir alltid litt overrasket når man ser løypene. Så dagen i dag blir brukt til å se litt på løypene og til å teste ski, avslutter han.