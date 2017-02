Ingen semifinaleplass

Emilie Kristoffersen tok seg videre til kvartfinale på den klassiske sprinten under prøve-OL i Sør-Korea med 20.-beste prologtid. Men Alta-jenta som har sine styrker i fristil og distanserenn var sjanseløs da semifinaleplasser skulle deles ut.

Kristoffersen gikk i heat med Justina Kowalczyk, Polen, tyske Laura Gimmler, svenske Elin Mohlin, russiske Daria Vedenina og hviterusseren Anastasia Kirillova i kvartfinalen. Kowalczyk vant heatet foran Gimmler, mens Kristoffersen ble nummer fem. Samtidig tok hun sine første verdenscuppoeng.

Tromsø-løper Anna Svendsen hadde tredjebeste tid i prologen, men ble slått ut i kvartfinalen. Av de norske løperne er Kari Vikhagen Geitnes klar for semifinale etter at hun ble nummer to i sitt heat. Silje Øyre Slind gikk videre på tid.

Lørdag venter Kristoffersen sin favorittdistanse, 15-kilometer med skibytte før prøve-OL avsluttes med fristil teamsprint søndag. Dagen før sprinten sa hun til Altaposten at hun ikke forventet så mye, men så på løpet som en fin gjennomkjøring før lørdagens renn.