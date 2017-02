Smadrer alle rekorder

Et drøyt døgn før håndballfesten braker løs er stemningen meget god i BUL-leiren. De holder på med sine siste forberedelser og gleder seg til å komme i gang.

– Det har vært hektisk aktivitet på kontoret den siste uka. Med så mange lag og spillere er det mye som skal fikses. Noen trenger større drakter, mens andre mangler diverse utstyr. Heldigvis har vi det meste på stell med like drakter i flere årsklasser, så alt ordner seg. Vi gleder oss stort og klarer knapt å vente. Det er gøy at Alta IF får dette til år etter år, sier Siv Camilla Holten, som er leder i BULs håndballgruppe.

Takker barneidretten

Hun legger ikke skjul på at klubbledelsen er stolte over nok en rekordpåmelding. Aldri før har en enkelt klubb hatt så mange lag med i Altaturneringen.

– Vi har hatt en utrolig vekst de siste årene. Det har eksplodert, og den største utfordringen er å fikse nok halltimer til lagene. Heldigvis er det ikke så lenge til utbyggingen av Finnmarkshallen er ferdig, men vi skulle gjerne hatt enda mer plass. Håndballinteressen på vestkanten er helt vanvittig, smiler Holten, som kan takke barneidretten i klubben for at BUL stiller med imponerende 64 lag i år.

– Jeg forguder barneidretten. Det har vært en bevisst satsing fra klubbens side i flere år, og det er takket være barneidretten at vi har så mange aldersbestemte lag nå. I tillegg har vi dyktige trenere, støtteapparat og dedikerte foreldregrupper som sørger for at hjulene går rundt. Det er mange som bidrar til suksessen.

158 lag fra Nordlysbyen

Også Nerskogen IL imponerer med 24 deltakende lag. Arrangørklubben Alta IF har 49 lag med. Totalt har Alta-klubbene (BUL, Alta IF, NIL, IL Frea og TIL) 158 lag i aksjon denne helga. Med stort og smått samles rundt 2500 spillere disse tre dagene.

– Jeg tror vi gjør mye rett i Alta. Vi er flinke til å samarbeide på tvers av klubbgrensene. Når noen spillere faller fra og man ikke lenger kan stille lag, står andre klubber klare til å ta imot de som fortsetter. Vi skal være kjempestolte over det vi får til her i nord, fastslår hun.