Får sjansen i prøve-OL

Alta IFs Emilie Kristoffersen ble hentet inn som reserve da Mari Eide etter helgas sprint i Falun plutselig var aktuell for en plass i VM-troppen. Sistnevnte må vise seg fram i NM for å få sjansen og Alta-jenta brukte ikke lang tid på å gjøre seg reiseklar.

– Det er selvfølgelig kjedelig å ikke gå NM, men det er mye større for meg å gå verdenscup og prøve OL her i Sør-Korea. Å få gå verdenscup har vært et av mine mål denne sesongen og det er stort for meg å representere Norge i utlandet, sier Kristoffersen som i en årrekke har kjempet på nivået like under de beste landslagsløperne.

Tre fra nord

I den norske troppen i prøve-OL finner vi også Vadsø-gutten Daniel Stock og Tromsø-løper Anna Svendsen som Kristoffersen kjenner godt gjennom blant annet Team Veidekke Nord-Norge. I tillegg er Kari Vikhagen Gjeitnes, Henning Skilag, Silje Øyre Slind, Oppdal, Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer, Mathias Rundgreen, Byaasen og Sondre Turvoll Fossli, Hokksund med til Sør-Korea.

Fredag står klassisk sprint på programmet før Kristoffersens favorittdistanse 15-kilometer med skibytte venter lørdag og teamsprint fristil søndag.