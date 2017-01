Håvard Klemetsen skulle egentlig stå over Seefeld-trippelen for å forberede seg til kommende helgs prøve-OL i Sør-Korea og siste mulighet for å kvalifisere seg til VM gjennom renn i Sapporo, Japan helga etter. Men grunnet sykdom ble han hentet inn uten at han lyktes i Seefeld.

– Et dårlig hopp fredag ødela hele trippelen og selv om jeg hoppet bedre lørdag var jeg for langt bak til at jeg fikk være med søndag, sier Klemesten som ble nummer 35 da kun de 30 beste fikk fortsette konkurransen.

Siste sjanse

Han må trolig lykkes mye bedre i Asia om han skal få være med i troppen som reiser til VM i Lahti om en knapp måned.

– Jeg føler at pila peker rett vei, og satser på at det løsner litt i de neste rennene. VM er sesongens store mål, men finner jeg ikke formen i løpet av de neste to ukene er det like greit å bli hjemme fra Lahti, sier han og legger til at han ikke har mistet troa.

– Det er små marginer i toppidretten og med riktig fokus mentalt kan mye gjøres på kort tid. Så om jeg finner ut av noen små detaljer tror jeg at jeg vil være tilbake for å kjempe om plasseringer langt høyere opp på resultatlista, sier han.

Femtebest lørdag

I prøveomgangen lørdag var han femtebest i bakken da han hoppet 102,5 meter, men da konkurransen startet gikk det dårligere.

– Det er litt typisk når man kjenner at ting begynner å løsne. Man vil så veldig mye, men blir litt for ivrig i konkurransehoppet og da gikk det ikke like langt ned i bakken, sier han.

Ikke skiene sin feil

Før denne sesongen byttet han skimerke, men vil ikke skylde på det.

– Det følger en kalkulert risiko å skifte skimerke, men jeg føler jeg gjorde det rett slik situasjonen var. Jeg skjønner at noen tenker det er årsaken til at jeg ikke har lyktes i år, men det er flere ting som spiller inn. Gjør jeg det teknisk riktig så hopper jeg langt også med de nye skiene, avslutter han.