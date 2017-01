Flere dobbeltmestere

Alta IFs Erle Frost vant både det klassiske rennet lørdag og fristilsrennet søndag med over minuttet i 13-årsklassen. Men Alta IF-løperen er ikke den eneste som kommer hjem til vestefylket med dobbel kretsmestertittel fra Vestre Jakobselv.

Fredrik Nilsen, Alta IF vant klasse G16 med over to minutter til nestemann begge dagene. Viinnertidene var så sterke at han også ville vunnet klassen over der Henrik A. Joks fra IL Forsøk ble dobbeltmester.

Også Jonas Bjørkli, Alta IF ble dobbeltmester i klasse G14 år.

Sirin E. Strand vant klasse K19/20 begge dagene, men hadde kun konkurranse av Polarstjernens Hannah H. Kristiansen som var 32 sekunder bak Alta-løperen lørdag og 17 sekunder søndag.

Thor Erik Skaret Monsen, Alta IF vant M19/20 begge dagene, men hadde kun konkurrent i klassen lørdag da Erik Skoglund Dahler, BUL stilte til start. Per Kåre Jakobsen vant veteranklassen begge dagene.

Tett som vanlig

I klasse jenter-15 har Alta IFs Marit Klevstad Jakobsen og Kirsten Helsvig Nilsen, samt Tverrelvdalens Synnøve P. Opgård tapetsert pallen i en årrekke. I TIL-rennet sist helg vant Klevstad Jaakobsen begge dagene. I Kirkenes vant hun lørdagens enkeltstart i fristil med åtte sekunder til Opgård og 15 til Helsvig Nilsen.

I søndagens klassiske fellesstart var det Helsvig Nilsen som var sterkest da hun vant spurten mot Klevstad Jakobsen som ble klokket inn sekundet senere. Opgård tok tredjeplassen 13 sekunder etter vinner.

Talvik ILs Elise Nilsen Barbo ble nummer fire i fristil, mens BULs Astrid Fiksen tok fjerdeplassen i det klassiske rennet.

En tittel

Erling Bjørnstad vant den klassiske fellesstarten i klasse G13 etter å ha blitt nummer to bak Magnus Mietinen, Polarstjernen i fristilsrennet lørdag.

Alta IFs Tomas Sandberg Suhr vant fristllsrennet foran Tom Vegard Andersen, Tverrelvdalen og Hans Fredrik Antonsen, BUL. Søndag byttet Andersen og Sandberg Suhr plass på pallen, mens Antonsen på ny tok tredjeplassen.

Nicolay A. Wilhelmsen, Alta IF og Hermann N. Fiksen delte broderlig på de gjeveste medaljene i 16-årsklassen, mens BULs Erlend Andersen tok to bronsemedaljer.

Kornelius Ordemann Olsen vant 12-årsklassen i lørdagens sonerenn som ble arrangert parallelt med kretsmesterskapet.