Andreas preget Marcialonga

Lagkamerat Tord Asle Gjerdalen vant det iitalienske langløpet Marcialonga etter at talvikingen Andreas Nygaard virkelig satte sitt preg på løpet og til slutt endte på sjuendeplass.

Midtveis i løpet forsøkte Nygaard seg med et rykk og gikk lenge alene ei front. Da det gjensto 19 kilometer hadde han opparbeidet seg en ledelse på over 40 sekunder. Men da var det nok for Team Leasplan, anført av blant annet Petter Eliassen, som satte opp farta på hovedfeltet og startet jakta på lederen.

De fikk hjelp av Team BM Banks Øystein Pettersen, og da i underkant av ti kilometer gjensto var ledelsen på 25 sekunder. Knappe fem kilometer før målstreken ledet Eliassen toget som tok igjen Nygaard.

Da gruppa gikk inn i den siste tokilometer lange motbakken som avslutter løpet var Morten Eide Pedersen, Team BM Bank, i føringen foran Tord Asle Gjerdalen, Team Santander og Johan Kjølstad, Team United bakeries.

Sammenlagtleder Gjerdalen overtok ledelsen 600 meter før mål. Han fikk noen meter og holdt helt inn. Dermed tok han sin tredje strake seier i det tradisjonsrike italienske rennet.

Johan Kjølstad ble nummer to fulgt Morten Eide Pettersen, Anders Aukland, Stian Hoelgaard, Øystein Pettersen.

Andreas Nygaard staket seg inn til sjuendeplass, det beste han noen gang har gjort i Marcialonga.

Tverrelvdalens Petter Eliassen, som har slitt litt med sykdom denne sesongen, endte som nummer ti.