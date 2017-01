Vant første test

BUL - Fløya 4-2:

BUL-damenes første kamp denne vinteren får karakteren absolutt godkjent av trener Odd Inge Johansen.

– Første omgang var veldig bra og til tross for at vi gjorde mange bytter i den andre fortsatte jentene å skape sjanser. Jeg er godt fornøyd, og spesielt med at vi kjente igjen en god del av det vi har jobbet med, sa Johansen.

Emmy Olsen sendte BUL i ledelse 20 minutter ut i oppgjøret mot divisjonskollegaen. Elin Sørum utliknet for gjestene ti minutter senere før Runa Lillegård satte sitt første bare to minutter etter utlikningen. Nok en gang kom Fløya tilbake da Seline Strand knappe ti minutter før pause fastsatte pauseresultatet til 2-2.

Tidlig i den andre omgangen skaffet Johanne Bjørnå straffespark til BUL som Lillegård satte i mål. Halvveis ut i omgangen gjorde samme Lillegård forarbeidet da hun utnyttet en tabbe fra Fløya-keeperen, lurte et par forsvarsspillere og satte ballen i stolpen før Therese Vollan Kristensen kunne sette returen i mål og fastsette sluttresultatet til 4-2.