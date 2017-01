Utslått i semifinalen

Finn Hågen Krogh er i helga i Falun der fristilsprint står på programmet lørdag. Krogh var nummer fire etter prologen. Foran seg hadde han Johannes Høsflot Klæbo, Federico Pellegrino og Sergey Ustiugov.

Det gikk greit i kvartfinalen, men i semifinalen endte han på fjerdeplass. Tiden var heller ikike god nok for en finaleplass.

Krogh la seg bakerst i feltet, men lurte seg etter hvert forbi to av sine konkurrenter. Inn i siste bakke var han fjerdemann og klatre aldri å hente inn Pellegrino, Peterson og Solås Taugbøl selv om der ikke var mye som skilte i mål.

Finaler

Italienske Pellegrino var raskest i spurten og kastet tåspissen over streken rett før Emil Iversen som ble nummer to. Sindre Bjørnstad Skar tok tredjeplassen.

Andreaplassen til Iversen gjør trolig at han har gjort seg fortjent til en plass på VM-sprinten om en måned. Før NM-sprinten liggger i hvert fall Høsflot Klæbo, Iversen, Bjørnstad Skar og Krogh best an til å ta sprintplassene isammen med Northug som er tittelforsvarer og har friplass.

Damefinalen ble vunnet av svenske Stina Nilsson, men det måtte målfoto til for å skille henne fra sølvvinner Maiken Caspersen Falla. Heidi Weng ble nummer tre.

Semifinaler

Semifinale heat 1: Ferderico Pellegrino, Teodor Peterson, Håvard Solås Taugbøl, Finn Hågen Krogh.

Semifinale heat 2: Johannes Høsflot Klæbo, Oskar Svenson, Sindre Bjørnstad Skar, Emil Iversen.

Lucky lossers: Bjørnstad Skar og Iversen

Kvartfinaler

I kvartfinalen møtte han blant andre Pellegrino, Calle Halvfarsson og Andrew Newell. Krogh tok føringen fra start, men fikk kamp av Pellegrino de siste meterne uten at noen av dem tok ut maksimalt.

– Jeg prøvde å gå så biillig som mulig og føler jeg fikk et relativt billig heat, sa Krogh til NRK etter kvartfinalen.

Kvartfinale heat 1: Teodor Peterson og Lucas Chanavat videre.

Kvartfinale heat 2: Federico Pellegrino og Finn Hågen Krogh videre.

Kvartfinale heat 3: Håvard Solaas Taugbøl, Bjørnstad Skar videre.

Kvartfinale heat 4: Oscar Svensson, Emil Iversen videre.

Kvartfinale heat 5: Johannes Høsflot Klæbo, Len Valjas videre.

Lucky loosers: Maciej Starega og Baptiste Gros.

Bransdal og Ustiugov blant dem som er slått ut.

Søndag er det 30-kilometer klassisk som står på programmet i Falun. Da er også Petter Northug på startstreken da han ble hentet inn som reserve for Didrik Tønseth som ifølge NTB ble matforgiftet.