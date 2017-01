Viktig seier for Alta

Alta IF fikk søndag besøk av Vestli i Altahallen. Gjestene kom nordover med stor selvtillit etter tre strake seiere som sendte de opp til femteplass på tabellen, men møtte et hjemmelag som gikk rett i strupen på de. Alta IF spilte en meget god første omgang og ledet med seks mål til pause.

Når det gjensto drøyt ti minutter av kampen hadde Vestli spist opp Altas ledelse og lå under med kun ett mål. Med to minutter igjen gjorde Alta IF et feilbytte og ble straffet med en tominutter. Da tok duoen Fredrik Bruer og Petter Barosen ansvar og skjøt Alta til en 32-30-seier. På stillingen 31-29 fikk veteranmålvakt Erlend Vikdal bruk for sin rutine når han utmerket reddet et forsøk fra Vestli, som snappet ballen i et Alta-angrep, før Torstein Simonsen satte spikeren i kista.