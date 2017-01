Stock fikk sitt gjennombrudd

Vadsø-løperen Daniel Stock ble kalt inn som reserve til helgas verdenscuprenn i Ulricehamn. 24-åringen som har vært mye i Alta og trent med de lokale langrennsløperne og har fått tett oppfølging av Tor Oskar Thomassen, debuterte i utlandet med et smell.

- Det er ubeskrivelig. Jeg trodde ikke at jeg var så god, jeg går bare ut der og gjør arbeidsoppgavene mine, så at det holder til en femteplass, det er ubeskrivelig, fortalte en forfjamset Stock til NRK på direktesendingen.

– Fikk full panikk

Stock skulle opprinnelig ikke gå lørdagens 15-kilometer, men søndag fikk han en telefon fra landslagstrener Tor Arne Hetland.

– Jeg fikk telefon fra Tor Arne på søndags kveld og fikk litt panikk. Jeg har trent som farsken i forrige uke. Det var bare å sette på brekket, spise og drikke godt og ligge med beina høyt. Jeg gikk såvidt på ski og bare samlet overskudd, det hadde jeg i dag, sa han til NRK.

Han hang på Cologna og fikk smake på å gå med verdenseliten

– Jeg har sånn respekt for disse gutta at jeg tenkte at Calle Halvfarsson som gikk ut 30 sekunder bak meg ville ta meg igjen på andre runden. Da var planen å ligge på ryggen hans og henge på uansett hvor ondt det måtte bli, og heller gå på en stjernesmell enn å safe. Men så kom han aldri og plutselig kom Cologna. Da var det bare å henge på.

– Hvem er egentlig Daniel Stock?, spurte NRKs reporter.

– Jeg er fra Vadsø i Finnmark og går på allroundlaget til Thomas Alsgaard i Leaseplan og trives veldig godt der. Satser på langrenn for fullt, svarte han.

– Det blir vel flere oppgaver nå?

– Jeg håper det!

Søndag er det stafett og med dagens kanonløp lever håpet for en skøyteetappe for Daniel Stock.