Skadet kneet i monsterhopp

Jørgen Oliver Strøm er på plass i Trondheim hvor det er norgescup i kombinert. Unggutten hadde det lengste hoppet av alle i prøveomgangen i Granåsen og hoppet hele 124,5 meter. Dessverre pådro han seg en kneskade i hoppet. Rennet ble vunnet av Simen Tiller.

– Dessverre fikk Jørgen en skade i kneet etter hoppet og måtte stå over selve rennet. Håper den ikke er alvorlig og at Jørgen er snart tilbake, skriver Alta IF hopp og kombinert på sine nettsider.

Søndag skal Strøm opprinnelig hoppe NM for juniorer i stor bakke, men det spørs om ikke kneskaden setter en stopper for hopprennet for hans del.

Hoppgutta mangler litt på toppformen

Idar Marø ble nr. 20 dagens renn i NCA. Han hoppet 104,5 og 94,5 m og fikk poengsummen 127,3.

Vinner ble Thomas Markeng med hopp på 127 og 125,5 og poengsum 261,0.

– Idar har ikke formen inne for tiden. Håper det løsner snart, det er mange renn igjen av sesongen.



Stian Danielsen ble nr. 16 i NCB etter hopp på 115 og 109 meter og fikk poengsum 182,3. Vinner ble August Elvevold som hoppet 122 og 128 meter og poengsum 227.6. 21 deltagere.

– Stian hoppet sin første konkurranse siden i slutten av oktober pga slangvarig sykdom. Formen er enda ett stykke unna, opplyser klubben.