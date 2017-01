Nygaard tvinges til å endre planene

Etter å ha vunnet de siste to langløpene, det kinesiske Vasaloppet og Kaiser Maximilian Lauf La Diagonela, tok Andreas Nygaard over den gule ledertrøya i Ski Classics.

Lørdag måtte han imidlertid gi den tilbake til lagkamerat fra Team Santander, Tord Asle Gjerdalen, etter at russiske Ilya Chernousouv vant det 50 kilometer lange løpet foran Gjerdalen, mens Nygaard endte på en 10.-plass.

– Jeg er ganske fornøyd. Kroppen var bra, utstyret bra, laget var sterkt, så absolutt en sterk dag i de sveitsiske alpene, sier Andreas Nygaard til iTromsø.

Fortsatt i grønt

Gjerdalen leder nå sammenlagt med 624 poeng foran Andreas Nygaard med 555 poeng. Bak Santander-guttene kommer russiske Chernousouv med sine 533 poeng.

– Han (Gjerdalen) er sterk, spesielt på slike avslutninger som i dag, sier Nygaard.

Etter å ha gått ett løp i gult, skal 26-åringen fra Burfjord tilbake i grønt, ettersom han leder sprintserien med 115 poeng, 40 poeng flere enn Anders Høst.

– Jeg har egentlig ikke fokus på sammendraget i år og har alltid tenkt at det kom for tidlig. Målet var å kapre noen pallplasseringer og toppløp underveis, der jeg blinket ut noen renn. Det var artig å gå et renn i gul trøye, men nå er jeg tilbake i grønt, det er jeg godt vant til, så får vi se hvordan det blir videre.

– Må krige

Han vant sprinttrøya i fjor og hadde egentlig ikke lyst til å fokusere på de innlagte spurtene, som tar mye krefter underveis i sammendraget. Men med Gjerdalen i tet i sammendraget og Nygaards solide ledelse, kan bli «tvunget» til å gå for spurter underveis, som vil redusere vinnersjansene.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Det var ikke meningen jeg skulle gå for den i år, men nå ligger jeg så pass godt an. Jeg har egentlig ikke lyst til å gå for den, men det er poeng til laget i konkurransen, bra for sponsorene og en god pengepremie, samt at det er litt blest rundt den, så det kan hende jeg må krige litt for den, sier Nygaard.

Han legger ikke skjul på at det vil koste om han skal gå for den.

– Det koster en del krefter når man er som i dag, på nesten 2.000 meters høyde, og vinne de spurtene mot folk som har blod på tann. Jeg har ikke lyst til å gå for innlagte spurtene i hvert løp i hvert fall, men enn så lenge er det greit, sier Nygaard.

– Reale forhold

Nå venter Marcialonga neste helg, før en tur hjem til Tromsø.

– Jeg vurderte å bli i Toblach, men etter fem uker på tur, skal det bli godt med en tur hjem til Tromsø, sier han.

Alt i alt fortsetter 26-åringen å imponere på touren.

– Jeg sanket en del poeng underveis, men personlig var det ikke en innertier av et løp jeg gjorde i dag. Det var ekstremt reale forhold, i motsetning til sist med en halvmeter snø i sporte. Det var et løp der den sterkeste vinner til slutt med litt stigning på slutten, litt sånn mini-Marcialonga. Ikke en flat spurt, slik det var i de to siste, der jeg vant. Samtidig ble jeg nummer 30 og 16 årene før og karet meg akkurat inn på topp ti nå, så det går rette veien, sier Nygaard.