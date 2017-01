Nekter værgudene å vinne

Det kan bli løypeendringer, men Tverrelvdalen IL avlyser ikke helgas TIL-renn.

– Akkurat nå ser det ut som at vi må arrangere TIL-rennet i Kaiskuru. De store snømengdene gjør det veldig vanskelig for Alta kommunes løypekjørere å sørge for tilfredsstillende forhold i Tverrelvdalen. Men jeg gir ikke opp. Vi skal prøve å få tråkket ned løypa med scooter slik at kommunens maskiner kommer til, forteller ildsjel Arild Krogh, som er både rennansvarlig og leder i Tverrelvdalen ILs skigruppe.

Håpet på snø

Da klubben la ut informasjon om rennet tidligere denne måneden skrev Krogh følgende på klubbens nettsider:

«Vi planlegger å arrangere rennet i Tverrelvdalen ved skolen, og har hatt tre dugnader i løypa for å få en god såle i bunnen. Vi behøver enda noe mer måking (snø inn i løypa) i tillegg til at vi ønsker oss litt mer snø».

Kanskje bør man være litt forsiktig med hva man ønsker seg. De siste dagers voldsomme snøfall har nemlig skapt et problem som ingen hadde forestilt seg for en uke siden.

– Det er jo ganske spesielt. Det ble litt latter da jeg plutselig måtte ringe rundt for å høre om noen kunne hjelpe til med måking – denne gangen for å få snøen ut av løypa. Så fort kan det endre seg, smiler Krogh.

Kan være siste TIL-renn

Det er flere grunner til at Krogh ønsker å få gjennomført TIL-rennet i Tverrelvdalen. Klubben har en lang tradisjon med å arrangere renn i bygda, og det er ingen selvfølge at de kan fortsette med det når arbeidet med det nye boligfeltet i Dalen starter opp.

– Dette kan fort bli det aller siste TIL-rennet. Vi har ikke noe eierforhold til det området som nå skal bygges ut med boliger, men har fått lov til å disponere det vinterstid. Vi frykter at skiløypa forsvinner nå. Da blir det vanskelig å arrangere renn, forteller han.

I tillegg er Kaiskuru nærmiljøanlegg leid ut til en annen aktør. Det betyr at skiløperne ikke har noe sted å gjøre av seg før og etter konkurransene.

– Det er selvfølgelig alt annet enn gunstig. Vi kan benytte garasjen, og kanskje sette opp et smøretelt eller to der utøverne kan oppholde seg. Men det er ikke noe særlig hvis været er dårlig. Vi får se hvordan vi eventuelt løser det.

Rent Alta-renn?

Med stenge fjelloverganger kan det bli lite løpere utenfra.

– Vi får håpe på det beste. Det er forhåndspåmeldt løpere fra Hammerfest, Nordreisa, Karasjok og Kautokeino – for å nevne noen steder. Det er veldig synd hvis de ikke kommer seg hit. Men jeg føler meg sikker på at rennet vil bli gjennomført uansett, avslutter Krogh, som ber skiløpere, trenere og foreldre følge med på klubbens nettsider tverrelvdalenil.no for oppdateringer.