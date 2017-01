Møter KIF i cupen

Norges fotballforbund offentliggjorde fredag hvilke lag som møtes i den første kvalifiseringsrunden i norgesmesterskapet for menn.

To lokale herrelag får sjansen til å ta seg videre til andre kvalikrunde, og det er BUL og Tverrelvdalen. Bossekopingene må østover for å møte Kirkenes IF til dyst, mens Tverrelvdalen møter Bjørnevatn hjemme.

Ifølge forbundets nettsider skal kampene spilles senest 29. mars. Klubbene kan møtes tidligere hvis de blir enige om det.

Nordnorske cupoppgjør i første kvalikrunde:

Stålkameratene – Brønnøysund

Sandnessjøen - Mosjøen

Junkeren – Innstrandens

Fauske Sprint – Grand Bodø

Sortland – Lofoten

Landsås – Medkila

Skånland – Morild

Mjølner – Melbo

Skarp – Lyngen/Karnes

Stakkevollan – Salangen

Fløya - Burfjord

Ishavsbyen – Skjervøy

Honningsvåg – Hammerfest

Kirkenes – Bossekop

Tverrelvdalen – Bjørnevatn

