Får 300.000 kroner fra fylkeskommunen

Finnmark fylkeskommune har bestemt seg for å støtte BUL med hele 300.000 kroner i årets sesong. Vedtaket ble gjort i fylkestinget ganske nylig, og betyr at klubbens ildsjeler kan puste litt lettere ut med tanke på 1.-divisjonssatsingen.

– Fylkeskommunen har alltid hatt et godt samarbeid med idrettskretsen, og vi har støttet mange ulike arrangementer og prosjekter økonomisk. Men i blant skjer det ekstraordinære ting som vi ønsker å være med på. BUL leverte en strålende sesong som ble kronet med opprykk til 1. divisjon, og det vil si at fylket igjen har et lag på nestøverste nivå i Norge. Vi er helt sikre på at BUL-damene vil være fantastiske ambassadører for Finnmark. Derfor har vi nå inngått en profileringsavtale med klubben som gir dem 300.000 kroner i økonomisk støtte. Det var stor vilje til å få gjennomført denne avtalen fra vår side, og det må være hyggelig for BUL i en tid der økonomien i fylkeskommunen er alt annet enn god, sier en fornøyd Runar Sjåstad til Altaposten.

Finnmarksprofil

Alta IF hadde en lignende samarbeidsavtale med FFK da de spilte i 1. divisjon, og fylkesordføreren synes det var vel anvendte penger.

– Det var et finnmarksprosjekt, der klubben utviklet og brukte talenter fra hele fylket. Det handlet om å gi unge lokale spillere muligheten til å spille på et høyt nivå og kanskje bruke klubben som et springbrett til å komme seg ut i verden. Det samme ser vi i BUL nå. De har et ungt og spennende lag som i all hovedsak består av finnmarkinger, og nå skal de måle krefter med klubber fra hele landet. Vi vet at det koster penger. Alta IF hadde fylkeskommunen i ryggen da de satte Finnmark på fotballkartet, og det er naturlig at BUL får like betingelser når de prøver lykken på dette nivået, fastslår Sjåstad.

Detaljene i avtalen er fortsatt ikke klare, men det bekymrer ikke fylkesordføreren.

– Det er klart at de skal profilere fylket på ulike måter. Men det aller viktigste at de får muligheten til å fokusere på det sportslige. De skal først og fremst spille fotball, understreker han.

– Utrolig takknemlig

I BUL er man naturlig nok storfornøyd med tildelingen

– Det er det høyeste beløpet vi noen gang har fått fra fylkeskommunen, og det viser vel at klubben og ikke minst damelaget har gjort en kjempejobb det siste året. FFK har lagt merke til oss og ser at dette er et godt produkt å investere i. Vi er utrolig takknemlige for at de er med på laget og ser nytten av å ha et lag i allnorsk seriespill, kommenterer BULs markedssjef Rune Stamnes.

Bossekopingene har også søkt Alta kommune om 200.000 kroner i økonomisk støtte. Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak i saken, men ifølge sakspapirene til møtet i Formannskapet 25. januar har administrasjonen innstilt en bevilgning på halve summen, altså 100.000 kroner. Hvis dette går gjennom har BUL fått en økonomisk god start på året. Etter det A-sporten erfarer ligger damelagets totale årsbudsjett på cirka 1,3 millioner kroner. Selve reisebudsjettet er på rundt 800.000 kroner.

– Jeg vil ikke kommentere eksakte tall, men det er klart at bevilgninger på 300.000-400.000 kroner betyr enormt mye for oss. Å rykke opp har gjort det nødvendig å jazze opp budsjettet ganske betydelig, der reisekostnadene står for mesteparten av økningen, avslutter han.