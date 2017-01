Emil imponerte stort

Talvikingen Emil Mikalsen og flere unggutter måtte forsvare Alta og Kautokeinos ære under Arctic Cat-cup i svenske Østersund i helga. Og Mikalsen gjorde absolutt jobben da han kjørte inn til fjerdeplass i tøft selskap i klasse ungdom 12-14 år.

– Han hadde et mål om topp-fem, men var veldig nær pallplass og rett etter målgang var han kanskje litt skuffet at han ikke klarte å klatre opp på pallen. Men da jeg spurte han på veien hjem så sa han seg fornøyd med fjerdeplass. I dette selskapet er det absolutt bra, kan pappa Vegar Mikalsen fortelle mens guttungen er på skolen.

Ute av banen

12-åringen kom godt ut i starten, men ble påkjørt bakfra og var en snartur utenfor banen.

– Han mistet to-tre plasseringer der, men kjørte seg opp igjen, sier pappa Mikalsen om sønnen som ble nummer sju i fjor da han debuterte i klasse 12-14 år.

Neste sesong venter større utfordringer.

– Han har bestemt seg for å klasse opp til 14-16 år neste sesong der han skal få slite med bedre konkurrenter i et par år. Vi har allerede kjøpt inn en 600-kubikker og jeg som mekaniker er veldig fornøyd med at den gamle 550en blir pensjonert. Kanskje det da blir litt færre timer med skruing, sier Mikalsen med et smil.

Uheldige

Kautokeino-kjører Johan Mathis K. Hætta fra Maze startet med en 12.plass i første kvalifiseringsheat i samme klasse som Mikalsen før han endte på niende i heat to. Hætta fikk plass i den første semifinalen, men etter å ha ligget lengre fram i feltet ble han påkjørt og endte på 13. plass noe som ikke holdt til finale.

Også Alta-kjørerne Jan Even Romsdal og Patrick Lillevik stilte i samme klasse og tok seg til semifinale. Romsdal lå lenge på en plassering som ville gitt finaleplass, men en feil en på scooteren gjorde at han ikke klarte å holde farta oppe.

Edvard Moland fra Alta ble nummer ni i første kvalifiseringsheat i klasse stock og kjørte inn til sjuendeplass i heat to. Dette holdt til 38.plass av hele 70 kjørere i klassen.

Ole Hermann Sjøgren og Martin Mjelde Muller fra Hammerfest stilte også i klasse stock, men ingen av dem klarte å ta seg til finalen. Det gjorde heller ikke Alexander Wæraas og Marius Ulriksen som kjørte i den grommest klassen pro open og måtte ta til takke med semifinale.