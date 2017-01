Tok poeng i debuten

Fredrik Nilsen er en av de mest spennende unge juniorløperne på guttesiden i Finnmark skikrets. 16-åringen brukte deler av helga til å sikre seg sine aller første norgescuppoeng.

Falt fra topplassering

Altaværingen har grunn til å være fornøyd med prestasjonene da han for aller første gang i vinter brynte seg på de beste 2000-modellene i Norge. Fredrik innledet sin første norgescuphelg med å bli nummer 18 i distanserennet i fristil. Han var lenge med og kjempet om en topp ti-plassering.

– Jeg er godt fornøyd med både løpet og plasseringen selv om jeg mistet verdifulle sekunder og plasseringer på et fall. Jeg fikk beskjed om at jeg lå på niendeplass og var med og kjempet om topp ti-plassering da jeg var inne på stadion og rundet. Det var etter rundt åtte kilometer at jeg trynet. Det førte til at jeg både mistet noen sekunder og gikk meg stiv. Men jeg kan ikke bebreide andre enn meg selv for at jeg måtte over ende, sier Nilsen til Altaposten.

Har gjort det bra

Det var ikke overraskende at han var en av finnmarkingene som bet best fra seg på snøfattige Nes. Førsteårsjunioren har gjort det bra i de rennene han har deltatt i denne sesongen. Han har også en tiendeplass fra Hovedlandsrennet for 15- og 16-åringer å se tilbake på. Fredrik hadde derfor forhåpninger om at det skulle være mulig å ta norgescuppoeng da han satte seg på flyet sørover.

– Jeg var spent på styrkeforholdet mellom meg og konkurrentene. Det fine med å være junior er at jeg får bryne meg på de beste flere helger i året. I fjor og året før var det stort sett bare i Hovedlandsrennet at jeg fikk muligheten til å knive med de beste på mitt alderstrinn, sier Nilsen,som fulgte opp med en god sprint.

Der ble det 19. plass. I distanserennet i klassisk søndag staket han inn til 45. plass. Det var for øvrig rundt 200 løpere i hver av de tre gutteklassene.

Ser frem til junior-NM

– Hva var du mest fornøyd med i det som var din aller første norgescuphelg?

– Det må kanskje være at jeg klarer å bli topp 20 med fall på fredag og går videre fra prologen på sprinten. Jeg håper å ha et gir til den neste norgescuphelga og ikke minst under junior-NM i Harstad som er vinterens store mål. Det vil være moro dersom jeg klarer å få tatt ut det jeg er god for der, sier Fredrik, som går det første året på byggfag på videregående.

Det innebærer at han har en litt mer krevende treningshverdag enn mange av konkurrentene som går på idrettslinjer og skigymnas og får trent i skoletiden. Den utfordringen har Alta IF-løperen tatt på strak arm. Nilsen er en del av Nordlysbyen Ski og er full av lovord om den oppfølgingen han får der.

– Jeg føler selv at jeg har utviklet meg på alle områder det siste halvåret. Både teknikken og kapasiteten har blitt bedre. Ida Oliva Midttun Dahlen og de andre trenerne som jeg trekker veksler på gjør en kjempejobb, sier Nilsen, som gledet seg over at treningskamerat Johannes Helsvig Nilsen også gjorde sine saker bra. Han gikk inn til en råsterk 17. plass i søndagens klassiskrenn.

Resultater norgescupen for juniorer:

Fredag

M17 år

18. Fredrik Nilsen

43. Mathias Andersen Hansen

44. Jørgen Strøm

62. Johannes Helsvig Nilsen

M19/20 år

62. Tage Bjørkli

K19/20 år

28. Sirin Elisabeth Strand

Lørdag

M17 år

19. Fredrik Nilsen

61. Johannes Helsvig Nilsen

88. Mathias Andersen Hansen

116. Jørgen Strøm

M19/20 år

60. Tage Bjørkli

109. Eirik Skoglund Dahler

K19/20 år

42. Sirin Elisabeth Strand

Søndag

M17 år

17. Johannes Helsvig Nilsen

45. Fredrik Nilsen

50. Jørgen Strøm

85. Mathias Andersen Hansen

M19/20 år

140. Eirik Skoglund Dahler

K19/20 år

34. Sirin Elisabeth Strand