Martin og Martin til topps

Mens Maria Hernetkoski banket alle konkurrenter i den størst klassen var det Martin Andre Aslaksen som kom først i mål i åttespannsklassen som kjørte 220 kilometer.

– Det var et sinnssykt tøft løp, med vanvittige oppturer og nedturer. Jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg lå an før jeg fikk en oppdatering da jeg kom til Soulovopmi for andre gang. Jeg så da at Sølvi Monsen lå rett bak, så jeg måtte jobbe hele veien, sa Aslaksen til løpets Facebook-side etter målgang.

Sølvi Monsen, som driver Gargia fjellstue, kom til mål bare noen hundre meter fra hjemmet sitt som nummer to i klassen. Honningsvågingen Runar Terje Foslund, også han bosatt i Alta, kjørte Vidar Uglebakken sine hunder inn til tredjeplass 48 minutter etter vinneren.

Martin Tunheim vant juniorklassen ett minutt foran Mathias Bergmo etter at han i fjor måtte ta til takke med andreplass. Guro Krempig kjørte inn til tredjeplass fire minutter etter Bergmo, mens Ingeborg Emilie Kille kom i mål til fjerdeplass en time og 16 minutter etter vinneren.

To kjørere kom i ål på 2x50 kilometer der Anna Dorthea Yri måtte se seg slått med to minutter av Maja Sellevoll, Nordreisa.