– Vant med B-spannet

– Jeg hadde en liten mistanke om at jeg kanskje var først i sporet, men jeg kunne liksom ikke tro at jeg med B-spannet skulle vinne foran så mange gode kjørere, sa Hernetkoski til arrangørens Facebook-side etter seiren i 14-spannsklassen på Bæskades 300 (tidligere Alta 2-dagers).

Hernetkoski brukte knappe 29 timer på de ganske nøyaktig 280 kilometerne.

Spann for kortere løp

– Hun sier hun kjører B-spannet og det irriterer meg litt. Hun kjører et eget spann som jeg ikke kan velge hunder fra, sier Kristian Walseth når A-sporten slår på tråden og spør om han har gitt de beste hundene til samboeren.

– Hun har et spann med mange lette og raske hunder som passer godt til 500-kilometeren hvor hun stiller i Finnmarksløpet. I tillegg har hun noen eldre hunder og noen som er litt dårlig å spise og som dermed ikke vil holde helt inn på 100-mila. Også lånte hun noen av mine hunder siden vi kun kjørte med 12 i helga mot 14 i Finnmarksløpet, forklarer han.

Hernetkoski var selv ikke tilgjengelig for kommentar i formiddag da hun akkurat var kommet hjem fra nattevakt og bevilget seg noen timer fortjent søvn. Walseth som endte på sjuendeplass, en time og 16 minutter bak samboeren, forteller at de en stund kjørte sammen.

– Jeg prøvde meg i en liten stigning og sparket det jeg var god for i håp om å kjøre fra henne. Jeg turte ikke å snu meg før jeg var på toppen, men da jeg gjorde det lå hun rett bak og ropte at hvis jeg tror jeg skal kjøre fra henne så blir ikke det enkelt. Da hun kom forbi meg så jeg at hun hadde veldig bra trykk i spannet og jeg skjønte da at hun kunne vinne.

Tre spann i Finnmarksløpet

I tillegg til at samboerparet stiller på henholdsvis 500- og 1000-kilometeren i Finnmarksløpet står også også pappa Bernt Walseth på startstreken på det lengste distansen.

– Maria kjører 500-, mens pappa tar unghundene med på 1000-kilometeren, sier Walseth som sammen med Maria og Bernt har 40 hunder i trening. 36 av dem skal stille til start i gågata i Alta i mars.

– Det betyr at det ikke er rom for skader, men 35 av de 36 som var i aksjon i helga gikk helt til mål, sier Walseth som sammen med samboeren i månedskiftet kjører det 650-kilometer lange i Bergebyløpet hvor han vant i fjor.

– Uheldigvis skal Maria kjøre samme klasse også der, men da stiller vi med 14 hunder så jeg henter derfor tilbake to av de tre hun lånte i helga. Men slår hun meg også der så blir jeg sur, avslutter han med et smil.

Christian Høy Knudsen kjørte inn til andreplass i helga 21 minutter etter Hernetkoski. Espen Bech kom inn til tredjeplass fire minutter senere, mens Arne Karlstrøm endte på fjerdeplass.