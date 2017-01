Lekte med Italia

Italia J16 - Norge J16 0-3:

Det norske J16-landslaget har vært på treningssamling i Italia denne uka. Fredag møtte de Italia til den første av to privatlandskamper, og da vant de 5-0. BUL-duoen Eline Hegg og Runa Lillegård gjorde sine saker veldig bra med henholdsvis to målgivende pasninger og scoring.

Søndag var det klart for nok et oppgjør mellom de to aldersbestemte landslagene, og nok en gang var det Norge som var klart best. Eline Hegg fikk igjen tillit fra start. BUL-spilleren viste seg tilliten verdig da hun hamret ballen i mål fra 20 meter etter 37 minutters spill. Også Anna Østrem og Emilie Bragstad tegnet seg på scoringslista slik at sluttresultatet ble 3-0 til Norge.

Runa Lillegård var ubenyttet reserve i søndagens match.