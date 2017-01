Nygaard spurtslo lagkamerat Tord Asle Gjerdalen etter 60 tunge kilometer i tett snødrev. Stian Hoelgaard tok tredjeplassen i rennet.

– Det er den største dagen i min karriere. Kina var stort det også, men å klare å krysse mållinja først i dag igjen, er jeg ekstremt fornøyd med. Å stå ikledd gult og høre nasjonalsangen fikk nesten fram en tåre i øyekroken for en sindig kar som meg. Det var litt av en jackpot, sier Andreas Nygaard til iTromsø.

Nygaard var en del av en stor tetgruppe i lørdagens langløp. Anders Aukland var i tet etter 47,8 kilometer, men verken veteranen eller de andre løperne klarte å rykke fra på grunn av de vanskelige forholdene. Dermed ble løpet avgjort i en spurt. Der var Nygaard var best, slik han også var i det kinesiske Vasaloppet.

– Det var sykt snøvær i dag, mye kriging og ingen kom løs. Da bestemte jeg meg for å gå all in for seieren og si til meg selv at dette skal jeg ta. Da handlet det om å finne de rette posisjonene og ta det rette valget, og da gikk det veien. Det var helt rått, sier Nygaard.

Ikke bare befestet Nygaard sin posisjon som langløpsseriens beste sprinter, der han nå leder med 70 poeng, hele 39 poeng foran svenske Markus Ottosson. Han tok også over den gule trøya og leder nå Ski Classics-serien med 480 poeng, 26 poeng foran lagkamerat Gjerdalen. 77 poeng skiller nå Nygaard fra Stian Hoelgard på tredjeplassen.

En syk Petter Eliassen sto over lørdagens renn.