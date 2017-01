Scoret for Norge

Norges J16-landslag er for tiden på samling i Italia, der de møter vertsnasjonen to ganger. Det første oppgjøret ble spilt fredag formiddag, og Norge gjorde kort prosess med italienerne.

Startet på benken

De norske jentene vant årets første privatlandskamp hele 5-0 etter scoringer av blant annet BUL-jenta Runa Lillegård. Den lynraske angrepsspilleren startet på benken, men ble byttet inn etter 41 minutters spill og banket inn kampens siste nettkjenning.

Kantspiller Eline Hegg, også hun fra BUL, fikk sjansen fra start i oppgjøret der Anna Jøsendal, Anna Østrem og Madeleine Hille Mellemstrand også tegnet seg på scoringslista. I tillegg scoret Italia et selvmål.

«Returkampen» mellom Italia og Norge spilles søndag 15. januar, opplyser NFF.

Måtte melde forfall

Også det norske J17-landslaget møter Italia fredag og søndag. BULs Martine Romsdal var tatt ut i den norske landslagstroppen, men sykdom gjorde at Alta-jenta måtte melde forfall.

– Martine har vært syk en god stund, og kunne dessverre ikke reise til Italia. Det er veldig synd for henne. Men det viktigste er at hun blir frisk og kan begynne å trene igjen. Hun får helt sikker flere sjanser til å vise landslagsledelsen at hun duger, sier BUL-trener Odd-Inge Johansen til Altaposten.

– Hun blir heller ikke med til Lakselv for å spille helgas syverturnering. Det er best at hun får rikelig med hvile og restitusjon akkurat nå. Forhåpentligvis er det ikke så lenge før hun er tilbake for fullt.