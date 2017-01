Droppet langrennet

Kautokeinos kombinertstjerne Håvard Klemetsen (38) hadde absolutt ingen oppdrift og havnet langt bak de beste i hoppbakken i Val di Fiemme fredag formiddag.

Hopprennet ble vunnet av Mario Seidl, som hadde 26 sekunders forsprang på toer Eric Frenzel. Han slo til med hopprennets lengste svev på 132 meter. Klemetsen havnet på en skuffende 26. plass - ett minutt og 46 sekunder bak Seidl.

Etter den svake hoppingen bestemte Klemetsen seg for å stå over langrennet fredag ettermiddag.

De andre norske løperne gjorde det imidlertid bra, men ingen kunne tukte Eric Frenzel. Han tok seg lett forbi Mario Seidl og kontrollerte inn nok en seier i verdenscupen. Magnus Moan spurtet mot Johannes Rydzek om andreplassen, men måtte gi tapt. Han sikret likevel en oppløftende tredjeplass i rennet. Espen Andersen fulgte på fjerdeplass.

De øvrige norske løperne klarte seg også bra. Det var fem nordmenn blant de 13 beste.

Jarl Magnus Riiber sto over fredagens renn, men er tibake på søndag. Han kan også være aktuell for lørdagens teamsprint, der Norge stiller med to lag. Men trolig er det Magnus Moan, Espen Andersen, Magnus Krog og Jørgen Graabak som får tillit.