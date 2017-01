Gjør et nytt forsøk

Det som tidligere het Alta 2-dagers er nå omdøpt til Bæskades 300, mye fordi Alta trekkhundklubb vil ta i bruk hele helga når de arrangerer løp. Konkurransen skulle etter planen gått av stabelen forrige helg, men det dårlige været gjorde det umulig å gjennomføre. De utsatte først fredagens start til lørdag. Arrangøren måtte imidlertid innse at det ikke klarnet nok opp til at det forsvarlig å sende hundespannene avgårde, og utsatte løpet en uke.

– På grunn av dårlig vær måtte vi dessverre kansellere Bæskades 300 forrige helg, men nå prøver vi igjen. Mange spann er med også denne gangen, og det ser ut at det blir cirka 50 spann som starter ut fra Gargia fredag kveld. Juniorene, som skal legge bak seg 100 kilometer, starter lørdag formiddag fra Suolovuopmi fjellstue, forteller Carolien Vandersmissen, som er leder i Alta trekkhundklubb.

Hun håper arrangementet vil gå knirkefritt denne gangen.

– Værmeldingen så langt ser bra ut og mange av våres frivillige er fortsatt med. All ære til dem som har endret på planene sine for å være med. Det blir for øvrig mange hundespann på fjellet og fullt på parkeringsplassen i Gargia. Vi håper at alle kan ta hensyn til dette, sier hun.

280 km starter fredag klokken 17.00, 220 km klokken 18.00 og 2x50 km rett etter 220 km.