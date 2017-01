Vant den gjeveste pokalen

– Da de fleste av Altas unge håndballspillere valfartet til Tromsø sist helg, var det en buss med 25 glade 12-åringer fra Alta IF som dro til nyttårsturneringa i Kirkenes. Jenter 2005 stilte med tre lag i turneringa. Til tross for at jentene er yngst i 12-årsklassen klarte de å bite godt fra seg mot lagene til Kirkenes, Vadsø, Karasjok og Tana, skriver trenerne Siri Marsdal, Kjetil Pedersen, Monica Hammari og Trine Gleine i en mail til A-sporten.

Røk ut i semifinalen

Ingen av Alta IF-lagene rakk helt opp i turneringen, men det var ikke langt unna.

– Det ene laget tok seg til semifinalen. Her møtte de 2004-laget til Kirkenes i det som ble en thriller av en kamp. Etter endt spilletid sto det uavgjort og dommeren blåste i gang en ekstraomgang med sudden death. Ingen av lagene fikk puttet ballen i mål og kampen måtte avgjøres med loddtrekning. Kirkenes vant loddtrekninga og det ble bronsefinale på Alta-jentene. Her møtte de Karasjok, som ble litt for sterke. Jentene endte på en meget god fjerdeplass, skriver de videre.

Vant Fair play-pris

At det ikke ble noen pallplasser tar ikke delegasjonen fra Nordlysbyen særlig tungt. De stakk nemlig av med den gjeveste pokalen av dem alle.

– Den største gleden kom under premieutdelingen da Fair play-prisen ble tildelt Alta IF. Jentene kunne dermed heve den største og viktigste av alle pokaler, fastslår trenerne, som lot seg imponere over kvaliteten på turneringen i Øst-Finnmark.

– Kirkenes arrangerte en kjempeflott turnering og flere klubber oppfordres til å delta på turnering hos våre håndballvenner i øst, avslutter de.