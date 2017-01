Lys fremtid for skøytegruppa

Nornett stadion er historie. Nå heter den gamle BUL-banen i Bossekop X5 stadion, noe spesielt skøytegruppa i BUL er svært godt fornøyd med. – X5 Elektro har hjulpet oss med å få på plass de nye lysene, så nå er det fantastiske lysforhold her på skøytebanen - både for preparering og aktivitet. Det er bare å se på antall deltakere som deltok på barneidretten på tirsdag. Gode lysforhold og kjempebra is lokker mange flere hit. Det har vært noe mørke år - bokstavelig talt. Men nå ser det virkelig lyst ut, smiler Elisabeth Andersen i BULs skøytegruppe. – God avtale Også markedssjef Rune Stamnes er glad for at X5 Elektro er med på laget.

– Avtalen med Nornett var gått ut. De er fortsatt en viktig samarbeidspartner for oss, men ønsket å bidra på andre områder enn som stadionsponsor. Fotballbanen brukes ikke like mye som før, men det har vært en fantastisk oppblomstring i skøyteaktiviteten vinterstid, og der har X5 Elektro vært mye involvert. Så vi er kjempefornøyde med at de også ønsket å ta over stadionnavnet, sier Stamnes. Han synes klubben har fått i stand en meget solid avtale.

– Økonomisk sett er det en bra deal for BUL, og jeg har inntrykk av at også X5 Elektro er tilfreds. Vi har fått det vi mener er markedsverdien per i dag. Oppstart for barneidretten Skøytegruppa har jobbet lenge med å få på plass de nye lysene.

– Det har vært en krevende prosess, men det var aldri tvil om at vi skulle få det til. Philips har bidratt med nye lamper, og vi har fått samlet inn penger gjennom blant annet showoppvisningen «Skate Classics» som vi arrangerte i fjor. I tillegg har som sagt X5 Elektro gjort en kjempejobb med selve monteringen. Det er et fantastisk stykke arbeid som er lagt ned, og vi er veldig glade for at alt endelig er på plass og fungerer som det skal, understreker Elisabeth Andersen, som synes det var moro å se barneidretten innta skøyteisen tirsdag ettermiddag.

– Alt ligger til rette for både barneidretten og de litt eldre skøyteløperne. Vi har faste treninger hver uke, og starter også opp med voksentrening om kort tid. Det vil også bli arrangert noen løp på banen. Nå er det bare å «gunne» på, ler Andersen.

