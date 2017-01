Thrilleravslutning i dameklassen

Bruk piltastene eller sveip på mobilskjermen for å bytte bilde!

Til tross for store værmessige utfordringer klarte Finnmark fotballkrets å få avviklet en del futsalkamper sist lørdag. I BUL-hallen i Alta var samtlige fire lag i dameklassen, samt herrelagene i gruppe C, på plass. I flerbrukshallen i Tana var noen av lagene i gruppe A i aksjon. Samtlige oppsatte kamper i gruppe B ble avlyst. Dette skaper problemer for kretsen, som nå inviterer samtlige lag til sluttspillet i Honningsvåg.

– De fire svakest rangerte lagene møtes til kvalik fredag kveld, og de som tar seg videre herfra kommer med i det ordinære sluttspillet, forteller Rune Haugseth i fotballkretsen.

Sluttspillkampene spilles 20.- og 21. januar.

Ren gruppefinale

I dameklassen er det ikke noe sluttspill denne gangen, så det hele skal avgjøres når lagene spiller sine siste gruppekamper i Kautokeino 21. januar. Og for en avslutning det blir. Mens Alta slo BUL 2-0 og Kautokeino 7-2, vant Porsanger 9-0 over Kautokeino og 4-1 mot BUL denne helga. Dette betyr at begge lagene er ubeseiret foran de siste kampene. Da Alta og Porsanger møttes i desember ble stillingen 3-3. I Kautokeino møtes de igjen.

– Det er kjempeartig at spenningen i dameklassen holder helt inn. Det blir noen veldig interessante kamper i Kautokeino, fastslår Haugseth.

Han håper at også damene kan møtes i et sluttspill neste år.

– Vi kommer til å være mer offensive i rekrutteringen av damelag før futsalsesongen starter. I år var det dessverre bare fire lag som meldte seg på. Vi håper på flere neste gang.

Honningsvåg på topp

I herreklassen er det ikke like spennende. Til det har Honningsvågs to lag vært for gode. Men det gjenstår fortsatt et sluttspill, og her kan alt skje.

Honningsvåg 2 trygget førsteplassen i gruppe C med 9-6- og 8-2-seier mot Kautokeino 1. Kautokeinos førstelag ble likevel nummer to i pulja. Alta følger på tredje, mens Indrefjord endte sist. På grunn av de mange avlyste kampene i vinter får alle lagene muligheten i sluttspillet.

– Vi har vært veldig uheldige i år. Det dårlige været har ført til flere utsettelser, og det er krevende å sette opp kampene på nytt, booke haller og alt det der. Det har ført til litt misnøye hos enkelte, men vi gjør så godt vi kan. Trolig blir det noen endringer neste sesong. Da satser vi på å komme tidligere i gang så vi unngår problemene vi har slitt med i vinter.