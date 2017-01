Synes synd på Harstad-spillerne

BUL - Harstad 2 39-17:

BULs håndballspillere fulgte lørdagens oppgjør mellom Alta IFs 2 og Harstad 2 fra tribuneplass i Altahallen, der hjemmelaget vant 40-19. Søndag skulle de selv i aksjon mot ungguttene fra Harstad, og ikke uventet ble det en ganske grei oppgave for bossekopingene. Selv med et svært ungt mannskap herjet BUL-guttene med gjestene fra Sør-Troms og vant komfortabelt 39-17. Stillingen ved halvtid var 19-8.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det guttene leverte. Det var en fin opplevelse for dem. De kjørte trekkene som de har trent på og lyktes veldig godt med det. Det var en bra prestasjon, sier Anita Håkegård Pedersen, som steppet inn som sjef for Rune Skaufel, som var i Tromsø denne helga.

Hun legger likevel ikke skjul på at dette var en seier med bismak.

– Jeg synes oppriktig synd på Harstad-spillerne. Å reise til Alta for å spille to kamper med ni spillere er ikke noe særlig. Det er rett og slett rovdrift på unge, talentfulle spillere. Det er trasig at det skal være sånn, kommenterer Håkegård Pedersen.