Sjanseløs mot tyskerne

Tyskland fortsetter å totaldominere verdenscupen i kombinert. Uten Jarl Magnus Riiber klarte ikke de norske løperne å markere seg i toppen under søndagens renn.

Den tyske trioen Fabian Riessle, Eric Frenzel og Johannes Rydzek tapetserte pallen i den finske VM-byen Lahti. Riessle vant med 4,6 sekunder.

Ni av ni verdenscuprenn er denne sesongen blitt vunnet av en tysker. Dominansen er blitt så enorm at det er blitt mer et unntak fra regelen når andre nasjoner har utøvere på annen- og tredjeplass.

Espen Andersen ble bestemann for Norge med sin 12.-plass. Han avanserte to plasser etter langrennet og endte 1.24,6 minutter bak Riessle. I hoppbakken gjorde 23-åringen et svev på 121 meter.

Jarl Magnus Riiber valgte å stå over søndagens renn. Lørdag var han tilbake i sin første konkurranse siden slutten av november. Da imponerte unggutten i den finske storbakken, men slet i sporet.

Håvard Klemetsen gikk løs på 10-kilometeren som nummer 19. Veteranen gjorde et svev på 120 meter i hoppdelen, og til slutt endte han på en 20.-plass. Det skilte 1.55,2 minutter opp til vinnertiden.

Magnus Krog kom inn som Riibers erstatter. Høydalsmo-løperen bykset opp fra 33.- til 23.-plass. I hoppbakken landet han på 117 meter. For Magnus Moan holdt et svakt hopp på 113 meter og et greit langrenn til en 29.-plass.

I sporet hevet Mikko Kokslien seg fra 45.- til 32.-plass. Tidligere på dagen hoppet han bare 110 meter.