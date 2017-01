Utsetter starten

Alta Trekkhundklubb arrangerer Beaskadas 300 kommende helg. Hundeløpet er arvtakeren til Alta 2-dagers og 60 kjørere har meldt seg på årets første hundeløp. På grunn av uværet utsettes starten fra fredags kveld til lørdags formiddag for alle klasser. Det er meldt opp til liten storm i Gargia i kveld og natt til lørdag, og arrangørene så ingen annen løsning enn å utsette løpet.



– Det vil ikke være forsvarlig å sende ut folk og hunder i dette været. Vi har valgt å utsette løpet til lørdag. Vi håper at scooterkjørere tar hensyn til hundespann i løypene. Det blir fullt på parkeringsplassen i Gargia og vi oppfordrer scooterkjørere å unngå parkeringsplassen lørdag og søndag, skriver Carolien Vandersmissen i Alta Trekkhundklubb i en mail til Altaposten.

På grunn av endringen vil både 12- og 8 spannklassene kjøre 220 kilometer. Beaskadas 300 er også et kvalifiseringsløp for de som skal kjøre Finnmarksløpet for første gang.

Påmeldte:

12 spann 220km:

Leif Herleikplass, Varangerbotn, Vesterelva & Viddas

Hugo Hansen, Storslett, Reisariver husky, Nordreisa THK

Tove Sørensen, Kvaløya, Tromsø Villmarkssenter

Torkil Hansen, Kvaløya. Tromsø Villmarkssenter

Aila Emilie Sarre, Tana. Maski. Davvin THK

Christian Høy Knudsen, Alta. Team hundeprutt

Kristian Walseth, Mathisdalen. Team Walseth. Alta THK

Maria Hernetkoski, Mathisdalen. Team Walseth

Bernt Walseth, Kåfjord. Team Walseth, Alta THK

Roger Fossøy, Alta, Gargia husky. Alta THK

Wolfgang Simon Nilsen, Storsteinnes, Team Wolfmush. Troms THK

Jorge Andre Garcia, Spania, Uria Kennel

Ben Voigt, Langfjordbotn, Vidda Runners Huskies, Alta THK

Helene Gran Øverli, Tana, Høiby husky

May Conny Johansen, Alta, Alta THK

Espen Bech, Alta, Bechs racing team, Alta THK

Victor Halvorsen, Alta, Team Halvorsen husky. Alta THK

Magne Storstein, Storslett, JoJo huskies

Arne Karlstrøm, Langfjordbotn, Parken gård husky. Alta THK

Nora Själin, Furuflaten, Lyngen Outdoor Experience

Roy ÅgeUgseth, Eiby, Team Horisont. Alta THK

8 span 220km:

Sølvi Monsen, Alta, Beskades husky, Alta THK

Herlof Hammari, Alta, Lamas kennel, Alta THK

Runar Terje Foslund, Alta, Vidar Uglebakken, Alta THK

Marion Jarry, Varangerbotn, Vesterelva & Viddas

Emma Cowell, Langfjordbotn, Azgard N70, Alta THK

Christian Kunz, Kvaløya, Tromsø Villmarksenter

Raine Niemi, Finland, Team Maglelin, Pohjos-Lapin V.

Karolliina Ruippo, Finland, Team Magelin, Pohjos-Lapin V.

Sanja Heikkila, Storslett

Heidi Walseth, Alta, Haldde husky, Alta THK

Vidar Myklevoll, Alta, Northern Lights husky, Alta THK

Tommy Theodorsen, Straumsbukta, Kvaløya husky, Troms THK

Geir-Ivar Vikholt, Borkenes, Suna-Sanik kennel

Silje Holmen Larsen, Storslett. Nirva Huskies

Mailin Jerijervi, Svanvik. Tripp Trapp husky, Varanger THK

Kenneth Nilsen, Alta, Tverrelvdalen husky, Alta THK

Dre Langefeld, Langfjordbotn. Vidda Runners Huskies

Hans Petter Harangen, Lakselv. Vestavinden husky. Alta THK

Silje Maret Somby, Karasjok, Alta THK

Marcin Harna, Kvaløysletta, Tromsø Villmarkssenter

Rune Røksland, Lakselv, Vov Vov Husky, Alta THK

Krzysztof Nowakoski, Polen. Syberiada Adventure

Elaine Brown, Alta, Northern Lighs huskies

Ingvill Aasheim, Langfjordbotn, Parken gård husky

Matti Salmi, Finland, Nellim husky

Kristoffer Bjørkhaug, Alta, North Cape huskies

Raghnild Larshus, Alta North Cape huskies

Maria Sparboe, Alta, Team Horisont, Alta THK

Anette Jonsson, Sverige, Team Saari Sleddogs

Jonny Mikalsen, Hansnes, Ispoten kennel

Sandra Sabine Gollor, Tromsø, Active Tromsø

Martin A. Aslaksen, Tverrelvdalen Husky, Alta THK

Mailene Skjølås, Alta Jorra husky, Alta THK

2x50km:

Kirsti Nyaas, Kvaløya, Kvaløya husky, Troms THK

Krister Höök, Tana, Maski, Davvin THK

Gisle Mjaatvedt, Kvaløya

Anna Dorothea Yri, Alta, Yri kennel. Alta THK

Sophie Verla, Kvaløysletta, Arctic River Siberians

Junior:

Mathias Bergmo, Storslett, Nirva huskies

Martin Tunheim, Alta, North Cape Huskies, ATHK

Marit L. Abrahamsen, Alta, Torsdag gård og kennel, Alta THK

Ingeborg Killi, Alta, Storelvdalen husky, Alta THK

Guro Krempig, Alta,

Mads Larsen, Alta, Northern lights husky