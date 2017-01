Normann ønsker seg bort

Det har vært knyttet stor interesse til Bodø/Glimts midtbanejuvel Mathias Normann. 20-åringen som tok enorme steg under sitt låneopphold i Alta IF, tok Eliteserien med storm forrige sesong, og mange har spekulert på ungguttens fremtid. Selv innrømmer han at han ikke ser for seg spill i OBOS-ligaen.

– Helt ærlig, så ønsker jeg å spille i Eliteserien. Jeg synes ikke det er nødvendig for meg å spille OBOS-liga. Nå sitter jeg ikke med all erfaringen i verden, så jeg må vente og se, sa Normann til Nettavisen.

Møtte Glimt-ledelsen

Han forteller at han ikke nødvendigvis forventer å forlate Bodø/Glimt før 2017-sesongen, men at det er det han ønsker. Normanns far har vært i kontakt med ledelsen i Bodø/Glimt og forklart at de har et ønske om å forlate klubben Aasmund Bjørkan er trener for.

– Faren min har vært i møte med Glimt-ledelsen der vi fortalte litt hva vi tenker, og de fortalte litt hva de tenker. Vi har sagt ifra om at vi mener jeg burde fortsette i Eliteserien, men vi har ikke sagt at det må skje, sa Normann.

Han kunne også fortelle at hans nåværende klubb ikke lukket døren for en mulig overgang.

– Glimt var åpne for en overgang de også, og jeg er åpen for å flytte på meg. Jeg har ikke kommet så langt på å tenke på hvor, sa Normann til Nettavisen.

Etter sesongslutt rapporterte VG at Rosenborg hadde sett seg ut nordlendingen som en mulig forsterkning. Selv har ikke Normann hørt noe fra klubber.

– Jeg har ikke hørt noe konkret om interesse, men det er helt sikkert klubber som har forhørt seg. Det som frister for meg er et godt lag i Eliteserien.

Ikke utlandet

Spekulasjonene rundt en overgang til utlandet har også vært tilstede, men midtbanejuvelen selv vil ikke flytte utenlands ennå.

– Nederland har vært nevnt i noen tilfeller, men det har ikke vært noe seriøst. Det er ikke aktuelt for meg å gå til utlandet nå. Jeg er så ung og har kun én sesong i Eliteserien. Det er ikke nok, mener han.