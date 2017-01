Nå blir det lysere tider

Det var en svært fornøyd Doris Johansen i BUL ski og skiskyting som inviterte A-sporten til Breverud i går ettermiddag. Hun fikk også besøk av Arne Mortensen og Svein Vidar Karlsen fra Sparebank 1 Nord-Norge, som kort tid i forveien hadde gitt henne fantastiske nyheter.

Slipper hodelyktene

BUL har nemlig blitt tildelt 395.000 kroner fra SNN-fondet, som støtter ulike aktiviteter og prosjekter i nærmiljøet. Det betyr at skigruppa kan gå videre med planene om lys i skiløypa ved Coop-banen i Bossekop.

– Dette er en gledens dag for oss. Vi har ei flott løype på cirka 900 meter her på Breverud, men det finnes ikke lys. Så for at ungene skal se hvor de går må de bruke hodelykter. Faktisk står det spesifikt i invitasjonen at alle deltakere må ha hver sin hodelykt når vi arrangerer BUL skicup og lignende. Det er ikke noe særlig. Men med støtten fra SNN-fondet ser det straks lysere ut, smiler Johansen.

Lysprosjektet har en kostnadsramme på rett i underkant av 800.000 kroner. Når Sparebank 1 garanterer for halve summen kan klubben ta neste steg.

– Vi kunne ikke gjort dette uten deres hjelp, så vi er evig takknemlig for støtten. Nå girer vi opp og satser på å starte arbeidet så snart vinterkulda slipper taket. Målet er å være ferdig før 1. desember, forteller hun.

Deler ut millioner

Arne Mortensen og Svein Vidar Karlsen er glad for å kunne bidra til lysere tider i Bossekop.

– Det er akkurat slike prosjekter vi ønsker å støtte. Dette er ikke bare en løype som brukes av aktive skiløpere, men også mosjonister og turgåere. Et nytt lysanlegg vil komme hele nærmiljøet til gode, fastslår Mortensen og Karlsen, som avslører at de 395.000 kronene som BUL mottar er den største summen et enkelt prosjekt fikk i 2016.

– Vi har to tildelinger i året, og denne kom i andre halvdel. Vi har støttet nærmere 200 ulike prosjekter i år, men ingen har fått mer enn BUL. Det er hyggelig å være en så viktig bidragsyter til det som planlegges i Bossekop, sier duoen.

SNN-fondet sørget tidligere i 2016 for økonomisk støtte på 300.000 kroner til Alta IFs aktivitetspark på Aronnes, så det er liten tvil om at Sparebank 1-fondet gjør nytte for seg. En annen aktør som har hatt stor glede av deres gavmildhet er Hjemmeluft bygdelag, som fikk 100.000 kroner til kunstgressbane.

– Det er nye muligheter i 2017. Har man et spennende prosjekt på gang er det bare å legge inn en søknad, avslutter Mortensen og Karlsen.