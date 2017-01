Går til naboklubben

Marius Holm Hansen har i disse dager gjennomført en låneovergang fra BUL til Alta IF. Alta IF-trener Ottar Pettersen er glad for å få inn et nytt fjes på trening.

– Marius ble spilleklar i dag og skal først og fremst spille med andrelaget på lørdag, men han er tatt ut i troppen til Kragerø-kampen, så får vi se på om det blir spilletid. Han har knapt trent med oss, så det går mer ut på å la han se hva vi holder på med og bli varm i trøya, forteller Pettersen som beskriver Holm Hansen som en typisk kanttype med fart og kontringskraft.

– Kanonviktig match

Alta IF får besøk av Kragerø på søndag. En kamp Ottar Pettersen kategoriserer som enormt viktig. Alta-coachen kan også se Fredrik Bruer tilbake i Alta-troppen.

– Fredrik var med i en kamp før jul men ble skadet og har vært litt preget av det. Nå er han tilbake og har trent godt. Han er fortsatt rusten, men kommer nok til å slippe innpå mot Kragerø. Det er godt å ha han tilbake, vi har god bruk for han.

Marius Holm Hansen gleder seg til en ny utfordring.

– Kampoppsettet i 3. divisjon var ødeleggende for motivasjonen. Det er krevende å gå så lenge uten å spille kamper. I Alta IF får jeg muligheten til å trene på et høyere nivå, samtidig som Alta sitt andrelag spiller i 3. divisjon. I tillegg får jeg muligheten til å ta flere steg og var lysten på å prøve meg på et høyere nivå. Jeg merker på trening at tempoet og intensiteten er høyere. Gjennom å presterte på trening og godt spill på Alta 2 håper jeg på å få spilletid på førstelaget over tid.

Kantspilleren forteller at han rådførte seg med Ole Henrik Kristiansen før jul. Som kjent la den spillende treneren opp håndballkarrieren for noen dager siden.

– Jeg snakket litt med Ole Henrik om situasjonen, og når han luftet tankene om å gi seg så gjorde det valget litt enklere for meg. Jeg kunne ha utviklet meg videre i BUL, men valget om å gå til Alta IF føltes mest riktig. Jeg har hatt en kjempefin tid i BUL og ønsker de lykke til i sesongen. Til slutt vil jeg oppfordre folk til å komme på kamper i helga, avslutter Holm Hansen.

Alta IF møter Kragerø klokken 15:00 på søndag, mens både BUL og Alta 2 skal møte Harstad i 3. divisjon. Alta 2 er først ut og spiller lørdag klokken 18:00, før BUL får besøk i BUL-hallen til formiddagskamp klokken 11:30.