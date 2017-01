Drysser cash over bringserielagene

Ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen har latt seg imponere av håndballjentene til BUL og Alta IF, som tidligere i vinter kvalifiserte seg for den landsomfattende Bringserien. Her samles landets beste 16-åringer på gutte- og jentesiden.

– Vi synes det er veldig bra at både BUL og Alta IFs jenter 2000 har kvalifisert seg til årets Bringserie. Det er en sterk prestasjon, og som en påskjønnelse for vel gjennomført kvalik sender vi et bidrag til reisekostnadene på 20.000 kroner til hvert av lagene. Vi vet det vil komme godt med når de skal representere Alta på sine reiser rundt omkring i Norge, sier Monica Nielsen til A-sporten.

BUL møter Våg, Sarpsborg, Klæbu, Fyllingen, Ålgård, Hønefoss, Strindheim, Bøler, Langhus, Kongsvinger og Falk Horten. Alta IF skal på sin side måle krefter med Pors, Stabæk, LFH09, Kjelsås, Fana, Bamble, Oppegård, Charlottenlund, Stavanger IF, Rapp og Åsane. Lagene fra Nordlysbyen er vertskap for hver sin serierunde, men må flere turer sørover. Jentene har med andre ord noen svært spennende måneder foran seg.

– Vi håper kampene de har foran seg bringer både gode sportslige resultater og at det blir gøy. Vi er heldige som har så mange som er med på å sette Alta på idrettskartet, og ser frem til å følge lagene i serien. Alle oss i Alta kommune ønsker dere lykke til, avslutter Nielsen.