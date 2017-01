Idretten får klart mest

Av de 30 lokale lagene og foreninger som mottar mest grasrotmidler i Finnmark, er 28 av de idrettslag. Kun Dyrebeskyttelsen Norge og Røde Kors kom seg inn blant idrettslagene.

Alta IF i norgestoppen

Alta idrettsforening genererer mest penger med sine 553.936 kroner, en økning på over 120.000 fra fjoråret. Faktisk hevder Alta IF seg bra på landsbasis og ligger på 39. plass blant alle foreninger og en 25. plass blant alle idrettslag i Norge.

Folket i Kautokeino er ivrige brukere av Norsk Tipping og Kautokeino idrettslag får inn hele 322.834 kroner fra sine grasrotgivere.

– Over 448 millioner kroner er i løpet av året utbetalt direkte til lokale lag og foreninger over hele landet, en økning fra 395 millioner året før. Det er en solid rekord, melder Norsk Tipping.

Regjeringen har lagt inn et forslag om å øke grasrotandelen fra 5 til 7 prosent. Ordningen fungerer slik at kundene kan velge sitt lag eller forening de støtter, så får organisasjonen fem prosent av summen de spiller for, uten at det går ut over kundens innsats, vinnersjanse eller premie.

BUL, som er fylkets største idrettslag, ligger på fjerdeplass med 279.880 kroner fra sine 703 givere. Det gir et snitt på 398 kroner per registrerte spiller. Alta IFs givere har i snitt sørget for 683 kroner i klubbkassa, mens Kautokeino ILs 298 spillere står for 1083 kroner hver.

Økning på 1,6 mill

Totalt er det registrert 24.507 mottakere i Finnmark, som til sammen har spilt inn 13.432.345 kroner. I 2015 fikk Finnmark inn 10,7 millioner til sammenligning.

Idretten i Alta får 1.641.374 kroner, mens 652.831 havner i Kautokeino. Idrettslagene i Loppa får tilsendt 133.491.

Blant idrettstoppene i Alta kommune er det golfklubben som snitter mest per spiller. Alta golfklubbs 47 givere har spilt inn 1440 kroner i snitt. Kautokeino pensjonistforenings fem bidragsgivere står for hele 8049 kroner per hode, mens karateklubben i bygda er tett under 2000 kroner fordelt på ni stykker.

Mangler halvparten

Fortsatt er det bare rundt halvparten av Norsk Tippings kunder som har valgt sin grasrotmottaker. Vil du bidra er det enkelt å registrere sin utvalgte på nettsidene til Norsk Tipping, eller så hjelper kommisjonærene deg i skranken på din nærmeste spillkiosk.

– Nesten én million av Norsk Tippings kunder har registrert en grasrotmottaker. Det er et formidabelt tall, men samtidig er det omtrent like mange som ikke har registrert seg. Det er med andre ord fortsatt potensial for alle de organisasjonene som har registrert seg som grasrotmottaker, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.