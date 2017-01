Gir seg på toppnivå

Alta IF må klare seg uten Svein Ove Thomassen og Kjetil Thomassen. Det bekrefter hovedtrener Rune Repvik.

– Både Svein Ove og Kjetil har gitt beskjed at de ikke vil forlenge sine kontrakter. Det var for så vidt ingen overraskelse. Kjetil har fortsatt problemer med skaden som satte han ut av spill i fjor, og har også en komplisert jobb- og familiesituasjon. Svein Ove ble nylig far for fjerde gang, og det er naturlig at han trapper ned satsingen, forteller Repvik.

Mister fem spillere?

Som A-sporten skrev i går signerte Christian Reginiussen ny kontrakt med klubben. Dermed er det ikke riktig så mange usikre momenter igjen. Alta IF venter fortsatt på svar hos Mathias Dahl Abelsen og Thomas Torgersen, som nå står uten kontrakt.

– Først og fremst er jeg veldig glad for at Christian Reginiussen blir med videre. Han hadde ikke sin beste sesong i fjor, noe den tøffe reisebelastningen må ta mye av skylden for. Likevel betyr han så mye for laget at vi er villige til å akseptere pendling i noen måneder til, sier Repvik, som nå leter etter keeper, midtstopper og midtbanespiller.